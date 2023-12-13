Danimarka ekipleri Galatasaray'a yaramıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü bir seri ortaya çıktı.
Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.
Avrupa kupalarında Kopenhag'a konuk olduğu 2 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda karşılaştığı Randers ile de berabere kaldı.
Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.
Avrupa kupalarında Kopenhag'a konuk olduğu 2 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda karşılaştığı Randers ile de berabere kaldı.
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