Danimarka doktoru Eriksen'in yaşam savaşını anlattı

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yerde kalmasının ardından verilen yaşam savaşını ve yaşadıklarını anlattı.



Eriksen'in yanına gittikten sonra oyuncunun nabzının yavaşladığını söyleyen Boesen, "Christian yere düştüğünde sahaya çağrıldık ve yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti, hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu ve hastaneye gitmeden önce onunla konuşabildim. Hastaneye detaylı kontroller için gitti" ifadelerini kullandı.



Boesen, Eriksen'in ailesiyle konuşmadığı için daha fazla detaya giremeyeceğini de belirtti.



