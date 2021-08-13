Danimarka'dan mesaj: 'Zanka'yı istiyoruz'

FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, Victor Nelsson'u Galatasaray'a göndermelerinin ardından Fenerbahçe'den Zanka'nın transferinin olası olduğunu belirtti.



Stoper transferi için adaylar arasında Zanka olduğunu belirten teknik adam, "Zanka'nın kariyeri, birçok kulüp için ilgi çekici. Ayrıca Kopenhag'da da bir geçmişi var. Şu anda defansta 2 oyuncumuz var ve bir stoper daha almamız gerekiyor. Her pozisyonda rekabete ihtiyacımız var, burada da kaliteli bir oyuncuya daha sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin 2019'da 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kopenhag forması giydi.



Danimarka'da 30 maça çıkan Zanka, 1 kez de ağları sarstı.







