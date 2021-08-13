Danimarka'dan mesaj: "Zanka'yı istiyoruz"

FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, stoper transferi yapacaklarını ve Fenerbahçe'den Zanka'nın da adaylar arasında olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Danimarka'dan mesaj: 'Zanka'yı istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 16:31
FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, Victor Nelsson'u Galatasaray'a göndermelerinin ardından Fenerbahçe'den Zanka'nın transferinin olası olduğunu belirtti.

Stoper transferi için adaylar arasında Zanka olduğunu belirten teknik adam, "Zanka'nın kariyeri, birçok kulüp için ilgi çekici. Ayrıca Kopenhag'da da bir geçmişi var. Şu anda defansta 2 oyuncumuz var ve bir stoper daha almamız gerekiyor. Her pozisyonda rekabete ihtiyacımız var, burada da kaliteli bir oyuncuya daha sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2019'da 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kopenhag forması giydi.

Danimarka'da 30 maça çıkan Zanka, 1 kez de ağları sarstı.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.