Danimarka'dan hakem tepkisi: 'Çok saçma'

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Almanya maçının arından hakem açıklaması yaptı.



Hjulmand yaptığı açıklamada, "Maçı iki VAR kararı belirledi. Attığımız gol bir santimetreyle ofsayttı. VAR bu şekilde kullanılmaz. Bu saçma ofsayt kuralından çok yoruldum." dedi.



Deneyimli teknik adam, "Son yıllarda büyük takımlara karşı iyi olduğumuzu gösterdik. Bizde eksik olan şey şans yaratamamamız. Amacımız büyük takımlarla omuz omuza olmak." ifadelerini kullandı.



