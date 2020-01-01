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Danimarka'da 'Schmeichel' masalı!

Danimarka'nın 1992 yılında elde ettiği ilk ve tek Avrupa Şampiyonluğu'nda kalede Peter Schmeichel vardı. Vikinglerin yarı finale çıktıkları EURO 2020'de yine mutlu sona ulaşmaları durumunda başarı 29 yıl sonra bu kez kaledeki oğlu Kasper Schmeichel ile gelecek

Danimarka'da 'Schmeichel' masalı!
Danimarka Milli Takımı, Çekya'yı eleyerek gözünü yarı finalde eşleştiği İngiltere'ye dikti.

Teknik Direktör Kasper Hjulmand'ın ekibinde şimdi hedef, ülkenin bu turunvada yakaladığı tarihi başarıyı yeniden yakalamak. Danimarka Milli Takımı EURO 1992'de zirveye çıkmış, finalde Almanya'yı yenerek kupayı kaldırmıştı.

Simon Kjaer'in kaptanlığını yaptığı ekibin başarısı, ortaya yeni bir hikaye çıkmasını sağladı. Aslında onlar için işler kötü başlamıştı. EURO 2020'ye damga vuran Christian Eriksen olayının ardından moraller bozulsa da takım arkadaşları durumu toparlamasını bildi. Takımın en önemli isimlerinden olan Eriksen, Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış ve ölümden döndüğü olayın ardından turnuvayı kapatmıştı. Önemli ismin eksikliğine rağmen Danimarka yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Kuzey Avrupa ekibinin şampiyon olması kadrodaki bir isim için ise çok özel bir anlam taşıyor. Danimarka Milli Takımı kalecisi Kasper Schmeichel, mutlu sona ulaşmaları durumunda babasıyla aynı tarihi zaferi yaşayacak. Peter Schmeichel ülkenin tek Avrupa şampiyonluğunda milli takımın kalesini koruyan isimdi. İkinci şampiyonluğun gelmesi durumunda kalede bu sefer oğlu olacak.

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