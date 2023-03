Danimarka'da milli formayla yardım çağrısı!

Danimarka'da her yıl düzenlenen özellikle Kanserli Çocuklar Vakfı yararına yapılan forma gününde bu yıl Türk Futbol Milli Takımı formasıyla depremzedelere yardım çağrısı yapıldı.



Danimarka'da her yıl 3 Mart'ta yapılan geleneksel olarak özellikle Kanserli Çocuklar Vakfı yararına yapılan forma gününde bu yıl Türk Futbol Milli Takımı formasıyla depremzedelere yardım çağrısı yapıldı.



Bold.dk spor sitesinin tüm çalışan personeli Türk Milli Takım formasıyla çektirdikleri toplu fotoğrafla birlikte, "Futbol forması gününü destekliyoruz" başlığı altında; "Her yıl bu günde en sevdiğimiz futbol formamızı çıkarıyor ve Kanserli Çocuklar Vakfı'na desteğimizi gösteriyoruz. Desteklemeyi ihmal etmeyeceğimiz" yazdılar.



Danimarka spor sitesi bu yıl ki desteğin, Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere gideceğini belirterek, "Desteğimizi göstermek için Türk ve Suriye milli takım formalarıyla fotoğraf çekilmek istedik. Ancak, Suriye formaları ne editörlerin dolaplarında ne de spor mağazalarında bol bol vardı, bu yüzden bold.dk çalışanları olarak Türk Milli Takım formalarıyla çekildik. 'Futbol forması cuma gününü' desteklemek istiyorsanız, MobilePay numarası: 201717' ye yardımınızı gönderin denildi.





