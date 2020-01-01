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Danimarka'da Hjulmand'ın tişört totemi

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, EURO 2020'nin başladığı günden bu yana uzun kollu siyah tişörtünü üzerinden çıkarmıyor.

Danimarka'da Hjulmand'ın tişört totemi
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, EURO 2020'nin başladığı günden bu yana uzun kollu siyah tişörtünü üzerinden çıkarmıyor.

Başarılı çalıştırıcının bu tercihi ülkesinde 'kazanma totemi' olarak değerlendiriliyor.

Danimarka önceki gün Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselirken, Hjulmand yine uğurlu tişörtüyle sahadaydı.

Maçlara sürekli siyah tişörtle çıkmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Bu konuda biraz batıl inanca sahip olsam da her zaman kalıpları kırmaya çalışırım çünkü bu saçmalık. Ama biz Çek Cumhuriyeti maçını kazandık ve bu yüzden Wembley'e gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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