Danimarka'da gündem Galatasaray. 'Türk cehennemi'

, Devler Ligi arenasındaki ilk maçına Kopenhag karşısında çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz saat 19.45'te Danimarka ekibini RAMS Parkt'ta konuk edecek. Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi Danimarka basını zorlu mücadeleyi manşetlere çıkardı. Danimarka'da Ekstra Bladet,başlığını kullandı. Kopenhag'ın yıldızlarıvei ile yapılan röportaja da haberde yer verildi. Kevin Diks kendilerini bekleyen ateşli atmosferden endişe ile bahsetti.Ekstra Bladet, Galatasaray taraftarının Avrupa'da çok meşhur olan bir atmosfere sahip olduğunu okuyucularına aktardı. Haberdebaşlığına yer verildi.Haberdedenildi.Galatasaray'ın Avrupa'da çok bilinen dehşet verici bir atmosfere sahip olduğu belirtilen haberdeifadeleri kullanıldı.Kopenhag'ın yıldızlarıveyapılan röportaja da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı:Buna cadı kazanı desem umarım abartmıyorumdur. Burada puan almanın dışında bazı zorluklar olacak mı?Evet öyle. Ama geçen yıl atmosferin tadını Trabzonspor'da aldık. Daha da fazla tehlike vardı çünkü mesele Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı.Trabzonspor'daki maç da biraz aynıydı. Ama şurası açık ki Galatasaray daha büyük. Oynamak istediğimiz oyunlar bunlar. Böyle bir deplasman maçında nefret edilmek ve onları susturmak istiyoruz. Galatasaray taraftarları iyi anlamda çılgınlar ve bu gerçekten çok zor ve çetin olacak.Deplasmanda puan alınabilecek en iyi yer İstanbul mu?Evet, bu kadar yeter. Manchester United ve Bayern Münih muhtemelen Galatasaray'dan daha iyi, yani evet olabilir. Ama asla bilemeyiz.Üç takımın da iyi olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Bayern ve United'a karşı maçlar daha büyük olabilir ama Galatasaray deplasmanı oynanması en zor maçlardan biri. Eğer Bayern ve United'a sorarsanız muhtemelen onların da aynı şeyi söyleyecek. Tüm maçları kazanmak istiyoruz, dolayısıyla üç puan alırsak iyi bir başlangıç olur. Ancak daha gidilecek uzun bir yol var. Her şeyin gerçekten mükemmel olması gerekiyor.