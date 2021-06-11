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Danimarka'da bir kahraman: Simon Kjaer!

Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan ve yerde kalan Danimarka Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Eriksen'in yardımına ilk olarak Kjaer koştu.

Danimarka'da bir kahraman: Simon Kjaer!
Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in yerde kalmasının ardından kalbimiz küt küt atarken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in soğukkanlılığı alkış topladı.

Eriksen'e ilk müdahale eden oyuncu olan ve futbolcunun dilini yutmaması için hamle yapan, doğru konuma getiren Kjaer, belki de Eriksen'i hayata bağlayan isim oldu.

Takım arkadaşlarını organize ederek Eriksen'in etrafında yuvarlak oluşturan Kjaer, birlikteliği ve sakinliğiyle olayı psikolojik olarak çok iyi yönetmeyi başardı.

Kjaer ayrıca, sahaya inen Eriksen'in kız arkadaşının yanına da gidip kendisini sakinleştirdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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