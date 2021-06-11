Danimarka Belçika maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 B Grubu ikinci maçında Belçika ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada Belçika'ya 1,73'lük galibiyet oranı verildi ve turnuvanın favorilerinden gösterilen Belçika bu maçta da favori olarak belirlenmiş durumda. Danimarka'nın galibiyetine 3,45 oran verilirken beraberliğe ise 2,80 oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranına 1,52 oranı verilirken 2,5 ÜST'e ise 1,83'lük oran belirlendi. DANİMARKA - BELÇİKA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN... HANGİ OYUNCU GOL ATAR
Belçika'nın yıldız forveti Romelu Lukaku'nun gol atmasına 2,00, Michy Batshuayi'ye ise 2,65 oran verildi. Danimarka'da ise Jonas Wind'in gol atmasına 3,20 oran uygun görülürken Kasper Dolberg'e ise 3,60 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Danimarka ile Belçika'nın karşılaşacağı maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,60 oran belirlendi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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