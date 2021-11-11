Danilo: 'PSG'de aile ortamı var'

FC Porto'dan Paris Saint Germain'e 2020 yaz transfer döneminin son anlarında gelen Danilo Pereira, kulüple yaptığı röportajda Paris'e adaptasyonu hakkında konuştu.



2020'de PSG tarafından uzun zamandır beklenen defansif orta saha oyuncusu olarak görevlendirilen Porketizli orta saha, ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ancak son haftalarda, savunmada daha fazla maç oynadı.



Kulüple yaptığı röportajda Portekizli, Fransa'ya adaptasyonu hakkında şunları söyledi: "Paris'i herkes sever, herkes Paris'te olma arzusuna sahiptir ve bir şehir olarak çok güzel, çok hoş ve hayat dolu. her şeyin kapalı olduğu zamanlar buraya geldim fakat şimdi Paris'te yaşamanın ne olduğu hakkında bir fikir edinebiliyorum. Hayat burada çok keyifli. Bu benim için çok önemli." "Buraya tek kelime Fransızca konuşmayı bilmeden geldim. Burada Fransızca konuşmam gerektiği için kulüpte ve dışarda daha fazla uyum sağlamak adına daha hızlı adapte oluyorum." "Böyle bir kulüp sadece olumlu şeyleri hak ediyor. İyi şeyler olacak." ifadelerini kullandı.



"BURADA AİLE ORTAMI VAR"



Eski Porto oyuncusu, Neymar, Lionel Messi veya Kylian Mbappé gibi yıldızlarla dolu bu soyunma odasındaki atmosfer hakkında,"Dışarıdan gördüklerimizin dışında sansasyonel bir kulüp olduğunu söyleyemem. Gerçek, burada çalışan herkes için çok iyi. Sadece oyuncular için değil diğerleri için de. Bir aile ortamı var." diye konuştu.



Öte yandan Danilo bu sezon PSG formasıyla süre aldığı 13 maçta tek gol atabildi.





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