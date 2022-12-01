Danilo Pereira: 'Final bizim için hayal değil'

Portekizli futbolcu Danilo Pereira, Dünya Kupası öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Danilo Pereira yaptığı açıklamada, "2018 Dünya Kupası benim ilk deneyimimdi. Neredeyse tüm müsabakalarda oynadım ama sonra bir sakatlık geçirdim ve oynayamadım. 2018'de takımıma yardım edememek son derece zordu. Çocukluğumdan beri hayalim DÜnya Kupası'ydı. Şimdi onu iki elimde sımsıkı tutacağım" dedi.



Kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynadığını söyleyen Danilo, "Orta saha oyuncusu olmama rağmen bazen savunmada da görev aldığım maçlar oldu. Bu deneyim oyunumu çok geliştirdi. Şimdi iki pozisyonda da rahat bir şekilde oynuyorum." açıklamasını yaptı.



Danilo ayrıca, "Final bizim için hayal değil. Sahip olduğumuz oyuncuları bildiğim için Katar'da zafere ulaşabileceğimize inanıyorum. Çok üst düzey oyuncu grubuna sahibiz. Kim oynarsa oynasın finale ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.



