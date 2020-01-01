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Daniels: "Luka, sezonda triple-double ortalama yakalar!"

Eski NBA oyuncusu Antonio Daniels, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in "NBA'de sezonu triple-double ortalama ile kapatacak bir sonraki oyuncu olacağını" düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Antonio Daniels, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in "NBA'de sezonu triple-double ortalama ile kapatacak bir sonraki oyuncu olacağını" düşündüğünü söyledi.

NBA'e girdikten sadece iki yıl sonra Luka, birçok analist tarafından ligin gelecekteki MVP'si olarak görülüyor. 21 yaşındaki yıldız oyuncunun, bir başka canavar sezon daha geçirmesi bekleniyor.

Daniels, SiriusXM NBA Radio'da, Sloven yıldızın önünde harika bir geleceği olduğunu ve istatistiklerini daha da artırmasını beklediğini açıkladı:

"Bence Luka, ligde 82 maçta triple-double ortalama yakalayacak bir sonraki oyuncu olacak. Elinde basketbol topu olduğu sürece, bu garantilidir. Çünkü o fiziğiyle ve yeteneğiyle topu eline veriyorlar ve oyun kuran da o oluyor.

Pozisyon yaratabiliyor. Hızlı değil, atletik değil, inanılmaz derecede çevik değil ama hücumda alan yaratmanın bir şekilde yolunu bulabiliyor. Ve kendine has bir havası da var. Bu lige, hiçbir Avrupalı'nın girmediği bir havayla girdi."

Önceki sezon Doncic, maç başına 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile Mavericks'in playofflara dönmesine yardımcı olmuştu.


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