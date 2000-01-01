Daniele Santarelli: 'Brezilya bizden daha iyiydi'

Madalya kazanmayı çok istediğini söyleyen İtalyan başantrenör, "Oyuncularımla yeterince çalışamadığım için üzgünüm. Çok fazla problemimiz vardı, Zehra hastanede şu anda. Kızlar yapmaları gerekeni yaptılar. Bu olimpiyatları madalya ile tamamlamak istiyordum, herkes biliyor. Çok fazla sorumluluk hissediyorum, Türk voleybolu için güzel şeyler yapmak istiyorum. Herkes oyuncularla gurur duyabilir. Dünyanın en iyi 4 takımı arasındayız ve bu önemli bir başarı. Madalya tabii ki çok güzel olurdu. Gelecekte savaşacağız, madalyayı çok istiyorum." sözlerini sarf etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarell, 3-1 kaybedilen Brezilya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Maça hazır çıkmadıklarını söyleyen Santarelli,ifadelerini kullandı.