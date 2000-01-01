Daniele Santarelli: "Brezilya bizden daha iyiydi"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarell, 3-1 kaybedilen Brezilya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli: 'Brezilya bizden daha iyiydi'
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarell, 3-1 kaybedilen Brezilya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça hazır çıkmadıklarını söyleyen Santarelli, "Bizden daha hazır ve olgun bir takıma karşı kaybettik. Üzgünüm çünkü bazı anlarda güzel şeyler yapsak da bazı anlarda çok hata yaptık. İlk set 20-20'yken oyuncuları çağırdım ve 'İtalya'ya karşı yaptığımız hatayı tekrarlıyoruz' dedim. Sanırım dünyanın en iyi takımına karşı oynamaya hazır değildik. Brezilya bizden daha iyiydi. Hatalarımızdan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Madalya kazanmayı çok istediğini söyleyen İtalyan başantrenör, "Oyuncularımla yeterince çalışamadığım için üzgünüm. Çok fazla problemimiz vardı, Zehra hastanede şu anda. Kızlar yapmaları gerekeni yaptılar. Bu olimpiyatları madalya ile tamamlamak istiyordum, herkes biliyor. Çok fazla sorumluluk hissediyorum, Türk voleybolu için güzel şeyler yapmak istiyorum. Herkes oyuncularla gurur duyabilir. Dünyanın en iyi 4 takımı arasındayız ve bu önemli bir başarı. Madalya tabii ki çok güzel olurdu. Gelecekte savaşacağız, madalyayı çok istiyorum." sözlerini sarf etti.
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