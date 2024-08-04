Daniele Santarelli: "Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız"

A Milli Takım Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, Çin karşısında alınan 3-2'lik galibiyet ve Paris 2024'te yarı finale kalmamız ile ilgili konuştu.

Daniele Santarelli: 'Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız'
A Milli Takım Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, Çin karşısında alınan 3-2'Lik galibiyet ve Paris 2024'te yarı finale kalmamız hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ ALTIN MADALYA"

Maçı değerlendiren Santarelli "Takım olarak pes etmedik. Çin gibi önemli bir takıma karşı oyundan düşmedik. Madalya için takım savaşıyor, bizim istediğimiz madalya altın." dedi.

"BİZE DESTEK OLUN, BAŞARACAĞIZ"

Taraftarlara mesaj gönderen Santarelli "Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var, onlar bizim için çok büyük bir güç. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Kafamda çok fazla düşünce olduğunda takım benim gülmemi sağlıyor. Eleştiriler karşısında güçlü olmam gerekiyor ve o anlarda, takım, tüm teknik heyet yanımda. Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız." ifadelerini kullandı.

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