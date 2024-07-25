Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!

Erkekler 800 metre serbest stil yüzmede İrlandalı Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyaya uzandı.

İrlandalı yüzücü, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 saliselik dereceyle kırılmıştı.

ABD'li Bobby Finke 7 dakika 38 sanile 75 saliselik dereceyle gümüş madalya kazanırken, İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri ise 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.

Madalya kazanan üç yüzücünün de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekoru geçmesi dikkati çekti.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Serbest stil takım yarışında altın madalya Büyük Britanya'nın
Daniel Wiffen, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı!
Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!
İşte artistik cimnastik kadınlar takım kategorisininin şampiyonu!
Milli boksör Kaan Aykutsun olimpiyatlara veda etti!
7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu takdir topladı
Samet Gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etti!
Mete Gazoz, son 16 turunda!
Judoda kadınlar 63 kiloda altın madalya Andreja'nın!
Milli yelkenci Merve Vatan 19. sırada kaldı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play