İngiltere'de oynadığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle davalık olan ve davanın sonuçlanmasıyla Haziran'a kadar futboldan men edilen yıldız oyuncu, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetmişti.Uzun süredir boşta olan İngiliz oyuncuya, Amerika Futbol Ligi'nden (MLS) talipler olduğu iddia edildi.Ada basınında çıkan haberlere göreyu, David Beckham'ın hissedarı olduğuileistediği öne sürüldü.