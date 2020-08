Daniel Sturridge: 'İmza parası almam, eski maaşıma oynarım'

Yasa dışı bahise karıştığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan ve Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, yeniden Fırtına'ya dönmek istiyor.Benevento'dan da resmi teklif alan Daniel Sturridge, Bordo-mavili camiaya yeniden yeşil ışık yaktı. İngiliz golcü sosyal medyadan gelen "Come back Trabzonspor" (Trabzonspor'a geri dön) çağrılarına "Why not?" (Neden olmasın?) diyerek cevap verdi.Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Bu mesajı ile taraftarları heyecanlandıran Sturridge "Trabzonspor'da güzel günler geçirdim. Benim için önemli bir camia. Yarım kalan bir hikayemiz var. İmza parası almam eski maaşıma oynarım. Trabzon'da çok sevildiğimi biliyorum. Şartlar oluşursa neden olmasın" ifadelerini kullandı.30 yaşındaki santrafor, bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. 1,5 milyon Euro maaş alan Sturridge, cezası nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmıştı.