Daniel Sinani: 'Bize fark atarlar diyorduk'

Lüksemburg'da Daniel Sinani, A Milli Takım ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.



Sinani yaptığı açıklamada, "İlginç bir maç oldu. Farklı bir sistemle Türkiye gördük. Aslında biz fark atabilecek bir Türkiye bekliyorduk, kendimizi buna hazırlamıştık ancak biz de hazırdık." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "İyi bir maç oynadık. Hepimiz inandık bazı şeylere. Buraya gelmekteki tek amacımız 1 puandı. 1 puan aldığımız için mutluyuz. Büyük bir ulusa, büyük oyunculara karşı oynadık, kendimizi iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.





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