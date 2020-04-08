Daniel Pancu: 'Karantinada Chelsea maçını izleyeceğim'

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Romen forvet Daniel Pancu, Romanya basınına konuştu. Mart ayında Rapid'deki görevinden ayrılan Pancu, birçok konu hakkında konuştu.Koronavirüs nedeniyle yaşanan zorluklar hakkında konuşan 42 yaşındaki emekli futbolcu,; "" dedi.Mart ayında Romanya 2. Lig'inde mücadele eden Rapid 1923 takımının teknik direktörlüğünden ayrılan Pancu, kulüp başkanının kış ayları sonrasında yolları ayıracaklarını kendisine anlattığını belirtti.Pancu, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina sürecinde hangi maçları izleyeceği sorusuna verdiği cevapta; "" dedi.2002-2006 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen 42 yaşındaki Pancu, Süper Lig'de ayrıca Bursaspor adına mücadele etti. Daniel Pancu, Kadıköy Panteri olarak anılmasına sebep olan 4-3'lük Fenerbahçe derbisi galibiyetinde son dakikalarda kaleye geçmişti.