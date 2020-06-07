Daniel Pancu: 'Bütün Steaua tribünü bana küfretti'

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Rumen forvet Daniel Pancu, 2004 yılında Siyah-Beyazlılar ile Steaua Bükreş deplasmanında yaşadıklarını ve kendisine edilen küfürleri anlattı.2004 yılında UEFA Kupası'nda oynanan maç için anılarını anlatan Daniel Pancu; "" dedi.Daniel Pancu'nun anlattığı maç, 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda oynandı. Maçı 2-1'lik skorla kazanan taraf Steaua Bükreş olmuştu.Romanya'da Rapid 1923 forması giyen Daniel Pancu, Steaua'ya karşı pek çok derbi maçına çıktı.