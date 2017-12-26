'ın eski futbolcusu'nin İngiltere Premier Lig takımlarından'e transfer olacağı iddia edildi.İngiliz basınının haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek, Stoke City'e transfer olmaya yakın. Stoke City'nin 27 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine 3 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.Bu sezon Bundesliga'da 14 maça çıkan Opare'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2015 yılının devre arasında Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Opare ile bir başka Premier Lig takımı Swansea City'nin de ilgilendiği, ancak Stoke City'nin transfer için daha şanslı ekip olduğu iddia edildi.