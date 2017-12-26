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Daniel Opare, Premier Lig yolunda!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Augsburg'un Ganalı futbolcusu Daniel Opare, İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'e transfer olmak üzere.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Daniel Opare, Premier Lig yolunda!
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26 Aralık 2017 06:43
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Opare'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'e transfer olacağı iddia edildi.

İngiliz basınının haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Ganalı sağ bek, Stoke City'e transfer olmaya yakın. Stoke City'nin 27 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine 3 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon Bundesliga'da 14 maça çıkan Opare'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2015 yılının devre arasında Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Opare ile bir başka Premier Lig takımı Swansea City'nin de ilgilendiği, ancak Stoke City'nin transfer için daha şanslı ekip olduğu iddia edildi.



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