Daniel Güiza bir yerlerde gol atmayı sürdürüyor

2008-2011 arasında Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol fovet Daniel Güiza, 41 yaşında gollerine devam ediyor.
Kariyerini 4 yıldır İspanya 2. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da sürdüren Daniel Güiza, takımının Castellon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü attı. 41 yaşındaki Güiza, böylelikle bu sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.
2011 yılında Fenerbahçe'den ayrıldığında 31 yaşında olan Daniel Güiza, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Getafe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz ve Sanluqueno'da forma giydi.
Kariyerini 4 yıldır İspanya 2. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da sürdüren Daniel Güiza, takımının Castellon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü attı. 41 yaşındaki Güiza, böylelikle bu sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.
2011 yılında Fenerbahçe'den ayrıldığında 31 yaşında olan Daniel Güiza, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Getafe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz ve Sanluqueno'da forma giydi.