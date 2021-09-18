Daniel Güiza bir yerlerde gol atmayı sürdürüyor

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 41 yaşında kariyerini sürdürdüğü İspanya 2. Ligi'nde takımının galibiyet golünü attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Daniel Güiza bir yerlerde gol atmayı sürdürüyor
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18 Eylül 2021 00:17
2008-2011 arasında Fenerbahçe'de forma giyen İspanyol fovet Daniel Güiza, 41 yaşında gollerine devam ediyor.

Kariyerini 4 yıldır İspanya 2. Ligi ekiplerinden Sanluqueno'da sürdüren Daniel Güiza, takımının Castellon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın galibiyet golünü attı. 41 yaşındaki Güiza, böylelikle bu sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu.

2011 yılında Fenerbahçe'den ayrıldığında 31 yaşında olan Daniel Güiza, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Getafe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz ve Sanluqueno'da forma giydi.


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