Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktörlük görevi için daha önce Beşiktaş ile de anılan Daniel Farke gündeme geldi. 45 yaşındaki teknik adamın, Borussen ekibi adına favori isimlerden biri olduğu konuşuluyor.



GLADBACH, KOMPANY İLE GÖRÜŞTÜ AMA OLMADI



Alman basınında yer alan haberlere göre; Gladbach, teknik adam arayışı döneminde Vincent Kompany ile görüşmeler yaptı. Anderlecht'ten yeni ayrılan Belçikalı teknik adamın İngiliz ekibi Burnley ile anlaşma eşiğinde olduğu ifade edildi.



FARKE GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKTI



Kicker'in haberine göre de Borussia ekibinin Farke ile temasta olduğu ve aslında her şeyin Daniel Farke'ye bağlı olduğu vurgulandı. Gladbach ekibi, teknik direktör konusunu hallettikten sonra kadro mühendisliğine yönelecek. Yöneticiler, teknik adam konusunun kısa süre içinde çözüleceği fikrini paylaşıyor.



SAVAŞ SEBEBİYLE, KRASNODAR DÖNEMİ BİTTİ



Adı Beşiktaş ile de anılan Daniel Farke, 2017 ile 2021 arasında Norwich City ekibinde dikkatleri üstüne çekmişti. Farke, iki kez kulübü Premier Lig'e taşımayı başardı. Farke, Norwich'ten ayrıldıktan sonra Ocak ayında Rusya'da FK Krasnodar ile anlaştı. Fakat; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve çıkan savaş sonrasında sözleşmesi feshedildi.



YENİDEN BUNDESLİGA SÜRPRİZ DEĞİL



Öte yandan Farke, Borussia Dortmund'un altyapı ekibinde de başarılı çalışmalar yapmıştı. Dortmund'dan sonra ise Norwich ekibinde performansıyla hafızalara kazındı. Farke'nin kariyerine yeniden Bundesliga'da devam etmesi sürpriz görünmüyor.





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