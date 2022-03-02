Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı

Krasnodar'da teknik direktör Daniel Farke'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı
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02 Mart 2022 20:31
Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar'ın Alman teknik direktörü Daniel Farke görevini bıraktı.

Krasnodar Kulübü, Farke'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Takımın başına 13 Ocak'ta geçen Farke, sezonun ikinci devresi geçen hafta başlayan Rusya'da maça çıkamadan kulüpten ayrılmış oldu.

Daha önce Alman teknik direktör Markus Gisdol de Lokomotiv Moskova'daki görevinden istifa etmişti.

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