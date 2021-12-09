Daniel Farke kimdir? Daniel Farke kaç yaşındadır, nerelidir? Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları son sürat başladı. Fenerbahçe derbisine yeni teknik adam ile çıkmak isteyen Beşiktaş yönetiminin Alman çalıştırıcı Daniel Farke'ye teklif götürdüğü bildirildi.Sport 1'den Patrick Berger'in özel haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Norwich'ten ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke olacak. Daha önce Dortmund II'yi de çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın isminin 48 saat içerisinde açıklanacağı öne sürüldü.Son olarak Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich'te görev alan Daniel Farke 6 Kasım'da görevinden ayrılmıştı. Norwich'te 4 sene görevde kalan ve 208 maça çıkan Farke, 1.50'lik puan ortalaması yakalamıştı.Takımlarını 4-2-3-1 sisteminde çalıştıran Farke, Norwich'i Premier Lig'e taşıyan isim olmuştu.1976 Almanya doğumlu olan Daniel Farke, futbolcu olarak başladığı spor kariyerinde antrenör olarak devam ediyor. Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen'da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. Tüm kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde oynayan ve forvette forma giyen Farke'nin futbolculuk kariyerindeki takımları ve istatistikleri şu şekildeydi2007-2008 sezonu sonunda emekli olduktan sonra 2009'da emekli olduğu takım olan SV Lippstadt 08'de teknik direktörlüğe başlayan Farke, burada geçirdiği 6 yılda takımını Almanya'nın 6. Ligi'nden 4. Ligi'ne kadar çıkardı.6 yıl sonra takımdan ayrılan Farke, en önemli görevlerinden birisini üstlendi. Kasım 2015'te Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 23 yaş altı takımından teklif alan Alman teknik adam, düşme hattına yakın olan bu takımı üst sıralara yaklaştırmayı başarmıştı. 2016-2017 sezonu sonunda Dortmund ile kontrat uzatma görüşmelerine başlayan Farke, anlaşmaya varamamıştı.Dortmund ile kontrat uzatmamasının ardından Farke, 25 Mayıs 2017'de İngiltere Championship'te yer alan Norwich City ile 2 yıllık sezonluk bir kontrata imza attı. Norwich City'deki ilk sezonunu 14. sırada tamamlayan teknik adam, bir sonraki sezon takımını Premier League'e taşıdı ve kulüple kendisini 2022'ye kadar bağlayan yeni kontrata da imza attı.Premier League'e çıktığı ilk sezonda tekrar Championship'e düşen Norwich City'de Farke'ye olan güven sarsılmadı ve Alman teknik adam geçen sezon kulüp rekoru olan 97 puan ile takımını tekrar Premier League'e çıkarmayı başardı. Farke o sezon Championship'te sezonun teknik direktörü seçildi.21 Temmuz 2021'de kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Farke, bu sezona kabus gibi başladı. Üst üste 15 maç kaybederek Premier League'de üst üste en çok maç kaybetme rekorunu kıran teknik adamın görevine bu sezonki ilk galibiyet olan 6 Kasım'daki Brentford maçından sonra son verildi.(3 Kasım 2015 - 25 Mayıs 2017) Borussia Dortmund 23 Yaş Altı: 61 maç, 31 galibiyet 22 beraberlik, 8 mağlubiyet(25 Mayıs 2017 - 6 Kasım 2017) Norwich City: 208 maç, 87 galibiyet, 49 beraberlik, 72 mağlubiyetToplam: 269 maç; 118 galibiyet, 71 berbaerlik 80 mağlubiyet.