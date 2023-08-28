Daniel Amartey Saiss'i aramatyacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş savunmaya 1 transfer daha yapmaları gerektiğini vurguladı. "Amartey çok yönlü bir oyuncu. Saiss'i aratmayacaktır" diyen tecrübeli teknik adam 3 kulvarda yarışacaklarını ve hepsinde başarılı olmak istediklerini belirtirken stoper takviyesi yapmalarının şart olduğunun altını çizdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Daniel Amartey Saiss'i aramatyacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 09:38
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Transfer dönemi kapanmadan takıma bir takviye daha yapılmasını bekliyor.

Stopere Daniel Amartey'i transfer eden Kartal'da, deneyimli teknik adam Ganalı oyuncunun performansından çok memnun olduğunu ifade etti.

ÖNÜMÜZDE YOĞUN BİR TAKVİM VAR

Güneş, Amartey'in asıl bölgesi olan stoper dışında sağ bek ve ön libero olarak görev yapabildiğinin altını çizerken "Amartey çok yönlü bir oyuncu. Saiss'i aratmayacaktır. Ancak bir stoper daha almamız gerek. Çünkü Konfederasyon Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. 3 kulvarda da iddialı olabilmemiz için takviye yapmamız şart" diye konuştu.

HEPSİNDEN FAYDALANACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü diğer yeni oyuncularla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise Rebic, Rashica, Chamberlain, Onana ve Bakhtiyor'un antrenmanlarda olağanüstü çalıştıklarına dikkat çekerken bu oyunculardan da dönüşümlü olarak yararlanacağını ifade etti.

Güneş "Takımın genel durumu ve çalışmalar çok iyi durumda. D.Kiev ile oynanacak rövanş maçında kadroda önemli değişiklikler yapmayacağım. Perşembe taraftarımızın yüzünü güldürecek skorla sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery