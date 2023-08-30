Daniel Amartey'den kötü haber

Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev maçında sakatlanan Daniel Amartey'den kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Daniel Amartey'den kötü haber
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30 Ağustos 2023 12:05
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 12:06
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Daniel Amartey'in durumu belli oldu.

Bükreş'te oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Ganalı stoper Daniel Amartey'in MR sonuçları geldi.

Adalesinden sakatlanan Daniel Amartey, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacak.

28 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off ikinci maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.

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