Daniel Amartey: "Bu sonuç çok kötü..."

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Daniel Amartey: 'Bu sonuç çok kötü...'
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11 Mart 2024 22:56
Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Amartey, şu ifadeleri kullandı;
"Böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüm. Buraya kazanmaya geldik ama sonuç çok kötü. Söylemesi zor, futbol bazen böyledir. Şu noktada birlikte olmamız ve geri dönmemiz gerekiyor. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz."

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