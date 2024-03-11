Daniel Amartey: 'Bu sonuç çok kötü...'

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 2-0 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Amartey, şu ifadeleri kullandı;
"Böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüm. Buraya kazanmaya geldik ama sonuç çok kötü. Söylemesi zor, futbol bazen böyledir. Şu noktada birlikte olmamız ve geri dönmemiz gerekiyor. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz."
Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Amartey, şu ifadeleri kullandı;
"Böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüm. Buraya kazanmaya geldik ama sonuç çok kötü. Söylemesi zor, futbol bazen böyledir. Şu noktada birlikte olmamız ve geri dönmemiz gerekiyor. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz."
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