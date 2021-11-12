Daniel Alves, Barcelona'ya dönüyor

Barcelona'ya teknik direktör olarak geri dönen Xavi Hernandez'in ardından Daniel Alves'in de Katalan ekibine geri dönmek üzere olduğu belirtildi.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona'nın, Brezilyalı savunma oyuncusuyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve iki tarafın son bir görüşme yapacağı ifade edildi.



Sao Paulo'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Daniel Alves'in, ara transfer dönemini beklemeyeceği ve hemen takıma katılmasının mümkün olduğu kaydedildi.



"YARDIMCI OLMAYI TEKLİF ETTİ"



Xavi için düzenlenen imza töreninde eski futbolcuları için itirafta bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Dani Alves çok aktif ve birçok farklı yönden kulübe yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca, sportif açıdan da kulübe yardımcı olmayı teklif etti" şeklinde konuştu.



"TELEFON ETMELERİ YETERLİ"



38 yaşındaki futbolcu da daha önce yaptığı açıklamada, tekrar Katalan ekibinin formasını giymek istediğini ve bunun için Barcelona'nın kendisine telefon etmesinin yeterli olacağını söyledi.



8 YIL FORMA GİYDİ



Daniel Alves, daha önce 2008-2016 yılları arasında Barcelona'da forma giydi.





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