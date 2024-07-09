Dani Olmo: ''Zafere bir adım uzaktayız''

İspanya Milli Takım oyuncusu Dani Olmo, 1 gol atarak yıldızlaştığı Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dani Olmo, ''Kupaya çok ama çok yakınız. Çok mutluyuz. Bu takım inanılmaz. Hak ettik. Zafere bir adım uzaktayız.'' dedi.

Attığı golün kime yazıldığıyla ilgili konuşan Olmo, ''Golü kimin attığı sorun değil, gol goldür. Kounde'nin ya da benim. Önemli olan galibiyet ve finale ulaşmaktı.'' ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu sözlerini ''