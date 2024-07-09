Dani Olmo: ''Zafere bir adım uzaktayız''

İspanya Milli Takım oyuncusu Dani Olmo, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dani Olmo: ''Zafere bir adım uzaktayız''
İspanya Milli Takım oyuncusu Dani Olmo, 1 gol atarak yıldızlaştığı Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dani Olmo, ''Kupaya çok ama çok yakınız. Çok mutluyuz. Bu takım inanılmaz. Hak ettik. Zafere bir adım uzaktayız.'' dedi.

Attığı golün kime yazıldığıyla ilgili konuşan Olmo, ''Golü kimin attığı sorun değil, gol goldür. Kounde'nin ya da benim. Önemli olan galibiyet ve finale ulaşmaktı.'' ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu sözlerini ''Oyunu çok iyi oynadık. Oyunumuzu oynamaya devam ettik. Lamin harika bir gol attı, harika bir maç çıkardı. Finalde kiminle oynayacağımız umurumuzda değil. Herkes olabilir.'' şeklinde noktaladı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
EURO 2024
EURO 2024'te son finalist belli oluyor
Saliba:
Saliba: "Zor ama kabul etmeliyiz"
Cucurella:
Cucurella: "Yamal en iyilerden olacak"
Luis de la Fuente:
Luis de la Fuente: ''Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz''
Nacho
Nacho'dan Yamal'a; "İnanılmazdı"
Sporx Anasayfasına Dön