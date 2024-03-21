Dani Carvajal: 'Hakemlik çok zor bir meslek'

Real Madrid takım kaptanı Dani Carvajal, milli takım arasında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.



Bellingham'ın attığı gol hakkında konuşmaya başlayan, "Hakemlerin profesyonelliğine inanıyorum, çok zor bir meslek, çok fazla baskı altındalar, kararlar veriyorlar ve burada hepimiz hata yapıyoruz. Valencia'da Gil Manzano çok eleştirildi. Hata yapmış olabilir mi? Bence yaptı. Bizler insanız. O eminim ki böyle bir şey istemezdi. Siz de insan olun ve bunun çok zor bir meslek olduğunun farkına varın. Sezon sonunda durumu değerlendiriyorsunuz ve bazı günler lehinize, bazı günler aleyhinize olduğunu görüyorsunuz." dedi.



"O TARAFTARLARIN SAHAYA ALINMAMASI GEREK"



Vinicius Jr'a yapılan ırkçılık hakkında konuşan Carvajal şu sözlerle cümlelerine devam etti:



"Grup halinde Vinicius'a tezahürat yapıyorlardı. Hakeme onların söylediklerini dinlemesini söyledim, çünkü çok ciddiydi. Futbolumuzu bu tezahüratlarla kirletenlerin olması çok yazık. Oyunculara ayrımcılık yapıyorlar, çok yazık, stada asla ayak basmamalılar."



Son olarak 2025 yılında bitecek sözleşmesiyle ilgili konuşan Dani Carvajal şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Şu anda hiçbir şey imzalamadık ve oturup görüşmedik. Ben rahatım, yakında bir görüşme olacağını düşünüyorum. Umarım kulüp benimle sözleşme yenilemek ister. Ailemle bu konuyu çok konuşuyorum. Kulüpten ne zaman ayrılacağımı bilmek zor. Seviyemi vermediğimi gördüğüm an kenara çekileceğim. O zamana kadar %200'ümü vereceğim."





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