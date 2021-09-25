Dani Alves yeni yılı bekleyerek Avrupa'ya dönecek







Sao Paulo ile olan sözleşmesini fesh ederek boşa çıkan 38 yaşındaki yıldız Dani Alves, yeni yıla kadar herhangi bir takımla anlaşmayacağını açıkladı.



Kişisel Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Dani Alves, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirerek Sao Paulo'da 2 yıl geçirdim. Yeni yıla kadar hiç bir kulüple sözleşme imzalamama kararı aldım. Kararlar zor alınır ama hayatta hiç bir şey kolay değildir" sözlerini kullandı.



38 yaşındaki deneyimli sağ bekin yeni yılı bekleyerek yeniden Avrupa kariyerini başlatacağı iddia edilirken onu isteyen kulüplerin şimdiden ikna turlarının başladığı ifade ediliyor.



