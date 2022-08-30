Dani Alves yeni takımından ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz ay Meksika'nın Pumas kulübüne imza atan Dani Alves'in yeni takımından memnun olmadığı ve ayrılmak istediği belirtildi.



Meksika ekibi Pumas'a Dünya Kupası'na kadar formda kalmak ve takımı ligin son sıralarından yukarı çıkarmak için imza atan Dani Alves'in takımda beklediği havayı yakalayamadığı kaydedildi. Pumas'ın evinde oynadığı son maçta taraftarlar tarafından yuhalanan Dani Alves'in alınan sonuçlardan ve takımından memnun olmaması nedeniyle her an takımından ayrılabileceği ifade edildi.



Alves'in ayrılma isteğinin nedenlerinden birinin de Pumas ve Brezilya Milli Takımı'nın maç takvimin çakışması olarak gösteriliyor. Pumas eğer play-offlara kalamazsa sezonun 30 Eylül'de biteceği ancak Dünya Kupası öncesi Brezilya'nın 23 ve 27 Eylül'de hazırlık maçları olmasının Alves'i seçim yapmaya ittiği belirtiliyor.



39 yaşındaki Dani Alves, kariyeri boyunca 42 kupa kazanarak futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu olma özelliğini taşıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ