Dani Alves Sao Paulo'dan resmen ayrılıyor

Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu olan 38 yaşındaki Dani Alves, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Sao Paulo'dan resmen ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dani Alves Sao Paulo'dan resmen ayrılıyor
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11 Eylül 2021 00:39
Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu konumunda olan Brezilyalı sağ bek Dani Alves Sao Paulo'dan resmen ayrıldı.

Bir süredir kulübüyle alacakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Dani Alves'le ilgili açıklama yapan Sao Paulo Sportif Direktörü Carlos Belmonte açıklamasında, "Bir karar verdik ve Dani Alves artık Sao Paulo'da forma giymeyecek. Kararı teknik direktörümüz Hernan Crespo'ya da bildirdik. Kulübümüz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

Dani Alves alacaklarını tahsil edemediği için bir süredir kulübüyle sorun yaşıyordu ve son olarak da idmana çıkmayacağını duyurmuştu. Yaşanan gerilimin ardından ise iplerin tamamen koptuğu ve Alves'in alacağının tamamını tahsil etmeden maçlara ve ve idmanlara çıkmaması, sözleşmesini de fesh etmemesi bekleniyor.

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya Sao Paulo'nun toplam borcunun ise 2.1 milyon dolar olduğu biliniyor.


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