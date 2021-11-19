Dani Alves'in sözleşme detayları belli oldu

Barcelona'nın yeniden kadrosuna dahil ettiği Dani Alves'in sözleşme detayları ortaya çıktı.



La Vanguardia'nın haberine göre Dani Alves'i sezon sonuna kadar kadrosuna katan Barcelona'nın Brezilyalı isme 155 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi. Finansal Fair Play yükümlülüklerini yerine getirmekte bir hayli zorlanan Barcelona'nın Alves'e ödediği bu ücretin La Liga tarafından müsade edilen en düşük olduğu ifade edildi.



38 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedelinin ise 100 milyon euro olduğu da haberlerin devamında yer aldı.



2008'de Sevilla'dan Barcelona'ya 35 milyon euroya transfer olan Dani Alves burada geçirdiği 8 yılın ardından Juventus ve PSG'de forma giymiş, ardından ülkesine geri dönerek Sao Paulo'ya imza atmıştı. Yönetimle alacakları konusunda anlaşmazlık yaşayan Brezilyalı, 16 Eylül tarihinde kontratını karşılıklı fesh etmişti.





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