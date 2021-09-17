Dani Alves'in ayrılığı açıklandı

Brezilya'nın Sao Paulu kulübü, takımın deneyimli oyuncusu Dani Alves'in kontratının fesh edildiğini açıkladı.



Yapılan duyuruda Dani Alves'in 2022'nin Aralık ayına kadar devam edecek olan sözleşmesinin karşılıklı feshi için gerekli evrakların imzalandığı açıklandı. Böylelikle deneyimli sağ bekin 2019 Ağustos'unda başlayan Sao Paulo macerası sona ermiş oldu.



38 yaşındaki oyuncu, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle geçen hafta antrenmanlara çıkmayı reddetmişti. Dani Alves'in kalan alacağının 2,1 milyon euro olduğu bilgisi de basına yansımıştı.



