Dani Alves: ''Bekaretimizi kaybetmemiz lazım!''

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United'ı Old Trafford'da 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de tecrübeli futbolcu'ten ilginç açıklamalar geldi.Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, ''Yatırım yaptık çünkü paramız vardı. Hedefimiz tüm kupaları kazanmak, bunun için çalışıyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olacak.'' sözlerini kullandı.PSG ile Manchester United, 6 Mart tarihinde 2-0'ın rövanşında Fransa'da karşı karşıya gelecek.