Dani Alves: 'Barcelona'nın sorunu kimlik değiştirmek'

Bir dönem dünyanın en iyi sağ beki olarak gösterilen kupa canavarı Dani Alves, eski takımı Barcelona'nın mevcut yönetimi hakkında sert sözler sarf etti.



Alves verdiği röportajda Barcelona'nın içinde bulunduğu zor günlerin nedenini, "Bence Barcelona kimlik değiştiriyor. Bu değişimin de belli bir süresi var. Anladığım kadarıyla artık kimlik değiştirecekler. Sadece oyuncu alıp satan ticari bir kulüp olmak için uğraşıyor gibiler." diye konuştu.



Barcelona'dan ayrıldıktan sonra yeniden takıma katılmak için çabaladığını söyleyen Brezilyalı isim: "Juventus'tan sonra ve PSG'den sonra Barcelona'ya dönmek için ben teklif yaptım. Ancak onların bana hak ettiğim şekilde davranma cesareti olmadığı için gerçekleşmedi" sözlerini kullandı.



37 yaşındaki oyuncu ilerleyen yaşına rağmen futbol oynamaya devam edeceğini söylerken, "Yaş sadece bir rakam. Önemli olan tutkunuzun ne kadar olduğu ve ne yapmak istediğiniz" dedi.



