Dani Alves ameliyat edildi

Brezilya ekibi Sao Paulo'da top koşturan 37 yaşındaki Dani Alves ameliyat oldu.

Haber; AA
Dani Alves ameliyat edildi
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28 Ağustos 2020 16:39
Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 37 yaşındaki Dani Alves ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün ağırladıkları Athletico Paranaense'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kolu kırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiği duyuruldu.

Sao Paulo'nun internet sitesine konuşan kulüp doktoru Jose Sanchez, Alves'in tamamen iyileşmesinin ne zaman olcağını bilmediklerini fakat kısa sürede eski haline dönmesini beklediklerini belirtti.

Daha önce Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi takımlarda forma giyen Alves, Brezilya ekibine geçen yıl katılmıştı.

 
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