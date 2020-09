D'Angelo'nun "NBA'e hoş geldin" anında Kobe: "Herif 50 mi atsın istiyorsun?"

Minnesota Timberwolves guardı D'Angelo Russell, aralarında Kobe Bryant ve Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın da bulunduğu "NBA'e hoş geldin anını" anlattı.



D'Angelo, kısa NBA kariyerinde NBA tarihinin en iyi oyuncularından bazılarıyla oynama ayrıcalığına sahip oldu. Bu harika oyuncular arasında, Russell'ın "lige hoş geldin anına" da dahil olan, merhum efsane Kobe Bryant da bulunuyor.



New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in "The Old Man & the Three" podcast'inde konuk olan D'Angelo, çaylak yılında Lillard'ı çsavunmakla sorumlu olduğu bir Portland maçında, işlerin planlandığı gibi gitmediğini açıkladı.



Lillard ısınmıştı ve Russell onu durduramamıştı. Sinirlenmiş olan Kobe, Lillard'ı savunma görevini üstlenmiş ve süperstar oyuncuyu kilitlemeyi başarmıştı.



Russell, hikayeyi şu şekilde anlattı:



"Portland'daydık ve Dame'e karşı oynuyorduk. Maçın başında onu ben tutuyordum. Bana 'Dame'ı savunacaksın. Bu mücadeleyi kabul ediyor musun?' demişlerdi. Ben de 'Tamam. Hadi.' demiştim. Sahaya çıktığımda hayranlık içindeydim. Karşımdaki Damian Lillard'dı, 'Vay canına!' diyordum. Belki de ilk çeyreğin tamamı boyunca halen hayranlık içindeydim. Adam üçlükten şuta kalkıyordu, sokuyordu. Geliyordu, benim üzerimden basket faul aldırıyordu. Kafasını kaldırıyordu, bir üçlük daha atıyordu. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Sanki bir adada tek başıma olduğumu hissetmiştim, yardım edecek kimse yoktu."



"Mola almışlardı. Kobe bana bakıp, 'Ne istiyorsun? Herifin 50 atmasını mı a... k...?' demişti. Sonra çıkıp o Lillard'ı savunmaya başlamıştı. Öncelikle, Dame'in bu kadar sayı bulduğu maç, benim "NBA'e Hoş Geldin" anımdı. Sonra Kobe'nin onu savunduğunu ve basitçe dövdüğünü görmek de öyleydi. Onun altı faulden atılmasına izin vermediler ve o da gerçek anlamda Dame'i dövmüştü. Adamı kilitlemişti. Hakemlerin, Kobe'nin onu dövmesine izin vermelerini seyretmiştim ve 'Vay be! Adamın itibarına bak, hakemler oyunu gerçekten kontrol ediyor.' demiştim."



Russell, 2017'de Brooklyn Nets'e takas edilmeden önce Lakers'ta bir sezon daha geçirmişti.