Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

D'Angelo: "Warriors'ın, neden kazandığını anlıyorsunuz"

Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, Golden State Warriors ile kısa deneyiminin "harika" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, Golden State Warriors ile kısa deneyiminin "harika" olduğunu söyledi.

D'Angelo, Warriors ile tam olarak çok zaman geçirmedi. Temmuz ayında oraya imza ve takas yoluyla gönderilen Russell, birkaç ay oynadıktan sonra, Şubat ayındaki son takas gününde Minnesota'ya takas edilmişti.

Ancak, Russell, çok kısa sürse bile Bay'de kalmanın bir zevk olduğunu açıkladı:

"Orada sahip oldukları kültürü görünce, neden kazandıklarını anlıyorsunuz. İşleri doğru yapıyorlar, o gemiyi kontrol eden birçok özel basketbol zihni var. Harikaydı, tüm deneyimden keyif aldım."

Warriors ile oynadığı 33 maçta, D'Angelo maç başına 23.6 sayı, 6.2 asist ve 3.7 ribaund ile oynamıştı. Timberwolves ile lig askıya alınmadan önce oynadığı 12 maçta ise, Russell 21.7 sayı, 6.6 asist, 4.6 ribaund ve 1.4 top çalma ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal