D'Angelo: "Warriors'ın, neden kazandığını anlıyorsunuz"

Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, Golden State Warriors ile kısa deneyiminin "harika" olduğunu söyledi.



D'Angelo, Warriors ile tam olarak çok zaman geçirmedi. Temmuz ayında oraya imza ve takas yoluyla gönderilen Russell, birkaç ay oynadıktan sonra, Şubat ayındaki son takas gününde Minnesota'ya takas edilmişti.



Ancak, Russell, çok kısa sürse bile Bay'de kalmanın bir zevk olduğunu açıkladı:



"Orada sahip oldukları kültürü görünce, neden kazandıklarını anlıyorsunuz. İşleri doğru yapıyorlar, o gemiyi kontrol eden birçok özel basketbol zihni var. Harikaydı, tüm deneyimden keyif aldım."



Warriors ile oynadığı 33 maçta, D'Angelo maç başına 23.6 sayı, 6.2 asist ve 3.7 ribaund ile oynamıştı. Timberwolves ile lig askıya alınmadan önce oynadığı 12 maçta ise, Russell 21.7 sayı, 6.6 asist, 4.6 ribaund ve 1.4 top çalma ile oynamıştı.



