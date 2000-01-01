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D'Angelo Russell'ın tüm zamanlarda favori NBA beşlisi!

Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, tüm zamanlarda favori ilk beş listesini sıraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, tüm zamanlarda favori ilk beş listesini sıraladı.

NBA oyuncularının Instagram'de canlı yayın yapmaları, artık doğal bir olay haline geldi.

Bu durum, koronavirüs salgını sonrası gelen karantina hayatının en yaygın yan etkilerinden biri oldu. D'Angelo da bu trende katılanlardan oldu ve favori beşlisini söyledi.

Michael Jordan, Kobe Bryant ve LeBron James beklendiği gibi listede yer almakla birlikte, 24 yaşındaki yıldız Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi de listesine dahil etti. Lakin Russell, beşinci ve son sıra için Shaquille O'Neal ve Kevin Durant arasında ise kararsız kaldı.


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