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D'Angelo Russell, 4-6 hafta arası yok!

Minnesota Timberwolves, D'Angelo Russell'ın sol dizinden ameliyat geçireceğini ve 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves, D'Angelo Russell'ın sol dizinden ameliyat geçireceğini ve 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Russell, Minnesota'nın son üç maçını sol bacağındaki ağrı yüzünden kaçırmıştı. En son forma giydiği 8 Şubat'taki karşılaşmada, bu sorun nedeniyle ayrılmadan önce Dallas Mavericks'e karşı beş dakika civarı oynayabilmişti.

24 yaşındaki oyuncu, Timberwolves'ın bu sezon 27 maçından yedisini kaçırmıştı ve Minnesota, Russell'sız maçlarda 1-6 serisi yakalayabilmişti. Ekip şu anda 7-20 derecesi ile Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

D'Angelo, bu sene 19.3 sayı, 5.1 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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