Minnesota Timberwolves, D'Angelo Russell'ın sol dizinden ameliyat geçireceğini ve 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağını açıkladı.



Russell, Minnesota'nın son üç maçını sol bacağındaki ağrı yüzünden kaçırmıştı. En son forma giydiği 8 Şubat'taki karşılaşmada, bu sorun nedeniyle ayrılmadan önce Dallas Mavericks'e karşı beş dakika civarı oynayabilmişti.



24 yaşındaki oyuncu, Timberwolves'ın bu sezon 27 maçından yedisini kaçırmıştı ve Minnesota, Russell'sız maçlarda 1-6 serisi yakalayabilmişti. Ekip şu anda 7-20 derecesi ile Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.



D'Angelo, bu sene 19.3 sayı, 5.1 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



