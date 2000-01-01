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D'Angelo: "Lakers dönemim için, kendimi suçluyorum"

Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, başarısız Los Angeles Lakers kariyeri için kendini suçladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı D'Angelo Russell, başarısız Los Angeles Lakers kariyeri için kendini suçladığını açıkladı.

Russell, Golden State Warriors ile yapılan takası takiben, Şubat ayında takıma geldiğinden beri Timberwolves için oldukça iyi performans gösteriyordu.

Lakin D'Angelo, The Athletic'den Jon Krawczynski ile yaptığı röportajda, L.A. ile olan döneminden bahsetti ve o dönemdeki başarısızlığından ötürü kendisini suçladığını itiraf etti:

"Nasıl profesyonel olunacağını bilmiyordum ve bana rehberlik eden biri de yoktu. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi suçluyorum. O zamandan beri yaşadığım şeyleri düşününce, o dönem benim için bulanıktı."

D'Angelo 2015 yılında Draft'ın ikinci seçimi olarak lige girmiş ve iyi arkadaşı Towns'ın hemen arkasınan gelmişti.


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