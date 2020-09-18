D'Angelo: "Kobe'nin son yılı olmasaydı, hala Lakers'ta olabilirdim"

Minnesota Timberwolves guardı D'Angelo Russell, belirli koşullar olmasaydı, Los Angeles Lakers'ta neler olabileceğini merak ettiğini belirtti.



Russell'ın çaylak sezonu, Kobe Bryant'ın Lakers ile son yılında gerçekleşmişti. Draft'ta 2 numaralı seçim olan Russell, durum böyle olmasaydı, L.A. ile işlerin kendisi için farklı şekilde ilerleyebileceğini düşündüğünü belirtti.



Russell, The Big Lead'ten Ben Stinar'a şunları söyledi:



"Lakers durumuyla ilgili, Kobe'nin son yılı olmasaydı ve ben yaşadıklarımı hiç yaşamamış olsaydım, muhtemelen işler farklı olurdu. Orası Los Angeles, o organizasyondan birçok adam gelip geçiyor. Ama hala orada olan bir adam olabileceğimi ve 'Nasıl olduğumuz umurumda değil. O geleceğin bir parçası' diyeceklerini düşünüyordum."



ÇALKANTILI BİR ÇAYLAK YILI GEÇİRMİŞTİ



Russell, Lakers ile inişli çıkışlı bir çaylak sezonu geçirmişti.



Eski Ohio State yıldızı, 82 maçın 80'inde oynamış (48 kez ilk beşte çıkmıştı), ortalama 13.2 sayı, 3.4 ribaund ve 3.3 asist kaydetmiş ve üçlük çizgisi gerisinden %35'in biraz üzerinde isabet bulmuştu. Russell ayrıca yıl ikinci çaylak beşine de seçilmişti.



Ancak Russell, soyunma odasında büyük bir bozukluğa neden olduğu iddia edilen, eski Lakers guardı Nick Young'ı gizlice videoya alması olayının merkezinde yer almıştı.



Russell, Lakers ile ikinci sezonunda her maça ilk beş çıkmış, ancak üretimde az miktarda bir artış görmüş ve aynı zamanda eski basketbol operasyonları başkanı Magic Johnson'dan gelen bazı eleştirilere de maruz kalmıştı.



