Minnesota Timberwolves guardı D'Angelo Russell, son zamanlarda kendisini etkileyen genç oyunculardan ve önümüzdeki on yıl için etrafına takım kurulacak oyuncu olarak, neden Miami Heat oyuncusu Bam Adebayo'yu seçtiğinden bahsetti.



D'Angelo, JJ Redick ve Tommy Alter ile The Old Man and the Three podcastinin son bölümünde, önümüzdeki 10 yıl için hangi genç oyuncunun etrafına takım kurulabileceği hakkında, şunları söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse ve ligin gidişatına bakılırsa, Bam Adebayo'yu seçerdim. Savunma tarafında o fiziğiyle çok yönlü oluşuyla ve hücum tarafında ise ligin yöneldiği yola uygun olarak yaptıklarıyla, sezon boyunca Giannis'i (Antetokounmpo) savunması ve bu seriyi de onun için zorlaştırmasıyla, kesinlikle Bam'i seçerdim."



Bu sezon NBA'de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün finalistleri arasında yer almış olan Adebayo, 2018-19 sezonunda 8.9 sayı, 7.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadıktan sonra, bu sezon bu rakamları 15.9 sayı, 10.2 ribaund ve 5.1 asiste yükseltmişti.