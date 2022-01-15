Danchenko transferinden saatler sonra hayatının şokunu yaşadı

Ukraynalı sağ bek Oleg Danchenko, yeni transfer imzasını atar atmaz büyük bir trajedi yaşadı.Yunanistan'ın AEK takımından Zorya Luhansk'a kiralanan Oleg Danchenko, transferinin tamamlanmasının ardından şok haberle sarsıldı. Oleg Danchenko'nun eşi Victoria Danchenko'nun Ukrayna'nın Odessa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündem oldu.Yeni transferinin ardından belki de hayatının en kötü haberini alan Danchenko'nun eşi Victoria'nın karşı yönden gelen araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.Kaza sonrası otomobilin tanınmayacak halde olduğu görülürken Victoria Danchenko'nun aracının taklalar attığı ve olay anında yaşamını yitirdiği kaydedildi.