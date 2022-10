Dan Petrescu: 'Kazanan lider olacak'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında perşembe Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Romanya temsilcisi CFR Cluj'da teknik direktör Dan Petrescu, maçı kazanarak grubu lider olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Petrescu, mücadelenin oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'a iç sahada kaybettiklerini, daha sonrasında yaptıkları karşılaşmaları kazandıklarını hatırlattı.



Takımının şu anda çok iyi bir konumda bulunduğunu ve maça hazır olduklarını dile getiren Petrescu, "Evimizdeki maçta da iyi oynadık, şanssız bir şekilde kaybettik, bu maçı kazanacağız. Bu maçı kim kazanırsa grubu lider olarak bitirecek." diye konuştu.



"Buraya tur atlamaya geldik"



Orta saha oyuncusu Karlo Muhar ise karşılaşmanın her iki takım için de çok önemli olduğunu kaydetti.



Kritik bir maça çıkacaklarını aktaran Muhar, "İki takımın üstünde de baskı var, bu maçı kazandığımız takdirde gruptan bir sonraki aşamaya geçme şansımız var. Bu yüzden bu maç için her iki takım da büyük bedeller ödeyecek. O yüzden buraya her şeyimizi vermeye ve tur atlamaya geldik." ifadelerini kullandı.



Her maçın önemli olduğunu vurgulayan Muhar, "Ama bu maç çok önemli bir maç, çünkü bu maçta tur atlayıp Avrupa sahnesinde daha büyük şeyler yapma şansımız var." değerlendirmesinde bulundu.



Muhar, maçı kazanmak için Sivas'a geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu maçı kazandığımız takdirde daha büyük bir şansımız olacak. Bunun için de oyuna iyi odaklanmalı ve iyi konsantre olmalıyız ki iyi sonuçlar alabilelim. Tabii ki futbolda birçok şey olabiliyor ama bu maçı kazanmak bizim için çok önemli. Tabii ki genel olarak maçı kazanmak istiyoruz. Tabii ki buraya birazcık gergin geldik, çünkü maçı kazanmak istiyoruz ve benim bakış açıma göre biraz gerginlik var. Bu ne kadar maçı kazanmak istediğimizi gösterir."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ