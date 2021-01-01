Dan Majerle'nin favorisi, Nikola Jokic!

Eski Phoenix Suns oyuncusu Dan Majerle, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bugünün NBA'inde en sevdiği oyuncu olmasının sebebini anlattı.



55 yaşındaki eski Phoenix oyuncusu yakın zamandaki bir röportajda Jokic'in bugün ligdeki en eğlenceli oyuncu olduğunu söyledi:



"Denver'dan Joker... Basketbol IQ'su yüksek olan adamları severim. Sadece ona ve düşünce tarzına odaklanıyorum. Herkesten iki veya üç adım öncesini görüyor. Pasları ve vizyonu harika. Bazen topu yakalıyor, öylece duruyor ve çabuk bir hareketle ya da driplingle fake atarak pasını veriyor. IQ'su müthiş, onu oynarken izlemeye bayılıyorum.



Savunmada biraz yavaş ama her zaman doğru yerde duruyor. Bunu, oyunu düşünmediğiniz takdirde yapamazsınız ve benim de izlemeye bayıldığım şey bu. Açık ara en iyisi o."



Şu anda, Nuggets ekibi Batı Konferansı'nda 26-18'lik bir dereceyle 5'inci sırada yer alıyor. Sezonda 43 maç oynayan ve 10 kategoride takıma liderlik eden Jokic, sezonda 27.1 sayı, 11.3 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarına sahip.



